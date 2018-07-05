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    Главная / Торги / Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6

    Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 14:0005.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806711Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 07:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к ТЗ (Смета № 11-18-24)

    Приложение к ТЗ_(Расчет индекса_бланк)

    Договор подряда

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-51-36

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    emorozova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201826.07.2018 14:0026.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806711Подведение итогов не позднее Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техзадания. График работ согласовывается дополнительно.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО ЧМК (Конвертертый цех)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно типового Договора подряда
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.12.23.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт Нагнетателя Н-7500-14-1 газоочистки ЭСПЦ-6"

    Кол-во: 1

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    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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