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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года

    Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401723202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401723202

    Уникальный номер закупки

    484/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 10:00 GMT +328.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401723202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 10:0028.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401723202Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    12.12.2014 17:0012.12.2014 17:0012.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401723202Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 17:0012.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401723202Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции в декабре 2014 года

    Начальная цена

    121 756,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией. Лот делимый

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.20.1

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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