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    Главная / Торги / Изготовление и монтаж окон ПВХ

    Изготовление и монтаж окон ПВХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722647Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж окон ПВХМуромПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401722647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и монтаж окон ПВХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сметы

    Техническое задание

    Извещение

    Приложение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Муромский завод радиоизмерительных приборов
    Все закупки и тендеры МЗ РИП

    Юридический адрес

    602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2

    Почтовый адрес

    602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2

    Контактный телефон

    +7 49234 3-21-61

    Факс

    +7 49234 3-21-61

    Адрес электронной почты

    custom@mzrip.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лихонин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Муром

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и монтаж окон ПВХ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 11:00 GMT +328.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722647Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж окон ПВХМуром

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401722647Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж окон ПВХМуром

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 16:0001.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401722647Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж окон ПВХМуром

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж окон ПВХ

    Начальная цена

    498 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    49 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    49 000,00

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Владимирская область, г. Муром Карачаровское шоссе 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЗ РИП
    Все закупки и тендеры МЗ РИП

    Адрес местонахождения

    602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Сметы

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Приложение

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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