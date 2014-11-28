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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401722647
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и монтаж окон ПВХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2
Почтовый адрес
602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2
Контактный телефон
+7 49234 3-21-61
Факс
+7 49234 3-21-61
Адрес электронной почты
custom@mzrip.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лихонин Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Муром
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и монтаж окон ПВХ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 11:00 GMT +328.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722647Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж окон ПВХМуром
Дата и время вскрытия заявок
28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401722647Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж окон ПВХМуром
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж окон ПВХ
Начальная цена
498 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
49 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Владимирская область, г. Муром Карачаровское шоссе 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2
Отсутствуют
45
Документация лота
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