www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401728809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос (двухэтапный) предложений на право заключения с ООО «РВК-Воронеж» соглашения о выпуске банковской гарантии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1481
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 17:30 GMT +308.12.2014 17:3008.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401728809Дата и время окончания срока приема заявок Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 17:3008.12.2014 17:3008.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401728809Дата и время вскрытия заявок Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).Воронеж
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728809Подведение итогов не позднее Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).Воронеж
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).
Начальная цена
11 134 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.