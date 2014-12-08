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    Главная / Торги / Запрос (двухэтапный) предложений на право заключения с ООО «РВК-Воронеж» соглашения о выпуске банковской гарантии

    Запрос (двухэтапный) предложений на право заключения с ООО «РВК-Воронеж» соглашения о выпуске банковской гарантии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 17:3008.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401728809Дата и время окончания срока приема заявок Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401728809

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (двухэтапный) предложений на право заключения с ООО «РВК-Воронеж» соглашения о выпуске банковской гарантии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 18:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная докуметация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07 доб. 1481

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги финансовые прочие, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 17:30 GMT +308.12.2014 17:3008.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401728809Дата и время окончания срока приема заявок Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 17:3008.12.2014 17:3008.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401728809Дата и время вскрытия заявок Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728809Подведение итогов не позднее Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).Воронеж

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728809Подведение итогов не позднее Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соглашение о выпуске банковской гарантии на сумму не более 586 000 000,00 рублей (точная сумма гарантии определяется при подписании Соглашения).

    Начальная цена

    11 134 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    65.2

    Прочее финансовое посредничество

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соглашение о выпуске банковской гарантии"

    Кол-во: 1

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