Поставка фильтров очистки воздуха (особо тонкой очистки) в количестве 12 шт.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по безналичному расчету производится не позднее 10 календарных дней со дня поставки Товара на склад Заказчика.Условия поставки, срок: в течение 21 календарного дня со дня заключения договора. Доставка товара осуществляется до склада Заказчика силами и за счет Поставщика.