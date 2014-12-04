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Номер извещения
31401732254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтров очистки воздуха (особо тонкой очистки) в количестве 12 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,
Почтовый адрес
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75
Контактный телефон
+7 8422 39-76-04
Факс
+7 8422 39-76-04
Адрес электронной почты
zakupki@zavod-iskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обыскалов Вячеслав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров очистки воздуха (особо тонкой очистки) в количестве 12 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.12.2014 17:00 GMT +304.12.2014 17:0004.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401732254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров очистки воздуха (особо тонкой очистки) в количестве 12 шт.Ульяновск
Дата и время вскрытия заявок
04.12.2014 17:0004.12.2014 17:0004.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401732254Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров очистки воздуха (особо тонкой очистки) в количестве 12 шт.Ульяновск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров очистки воздуха (особо тонкой очистки) в количестве 12 шт.
Начальная цена
70 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75., ОАО «НПП «Завод Искра»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПП ЗАВОД ИСКРА
Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА
Адрес местонахождения
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75
2919474
DE
Документация лота
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