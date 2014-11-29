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    Главная / Торги / лист двухслойный 12ХМ+08Х18Н10Т

    лист двухслойный 12ХМ+08Х18Н10Т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411671Дата и время окончания срока приема заявок лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5ммЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411671

    Уникальный номер закупки

    78

    Номер закупки

    Наименование закупки

    лист двухслойный 12ХМ+08Х18Н10Т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    дополнительные требования

    дополнительные требования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dsp@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даянова Светлана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.11.2014 10:00 GMT +329.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411671Дата и время окончания срока приема заявок лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5ммЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.11.2014 10:0029.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411671Дата и время вскрытия заявок лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5ммЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201429.11.2014 15:0029.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411671Подведение итогов не позднее лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5ммЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    дополнительные требования

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 30х1800х6000 12ХМ-16+08Х18Н10Т"

    Кол-во: 12800

    "Позиция 2"

    "лист 30х1500х6000 12ХМ-16+08Х18Н10Т"

    Кол-во: 8500

    "Позиция 3"

    "лист34х1600х4100 12ХМ-16+08Х18Н10Т"

    Кол-во: 3550

    Лот 2

    Лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.11.2014 10:00 GMT +329.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411671Дата и время окончания срока приема заявок лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4ммЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.11.2014 10:0029.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411671Дата и время вскрытия заявок лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4ммЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201429.11.2014 15:0029.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411671Подведение итогов не позднее лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4ммЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    дополнительные требования

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 24х1600х5000 12ХМ-16+08Х18Н10Т"

    Кол-во: 15100

    "Позиция 2"

    "ЛИСТ 24х2000х5000 12ХМ-16+08Х18Н10Т"

    Кол-во: 34000

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