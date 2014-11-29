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Номер извещения
ГП411671
Уникальный номер закупки
78
Наименование закупки
лист двухслойный 12ХМ+08Х18Н10Т
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
dsp@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даянова Светлана Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.11.2014 10:00 GMT +329.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411671Дата и время окончания срока приема заявок лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2014 10:0029.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411671Дата и время вскрытия заявок лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист двухслойный 12ХМ-16+08Х18Н10Т ТУ1880-002-15190236-2011 кл.1,толщина коррозионно-стойкого слоя 5мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 12800
Кол-во: 8500
Кол-во: 3550
Лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.11.2014 10:00 GMT +329.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411671Дата и время окончания срока приема заявок лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2014 10:0029.11.2014 10:0029.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411671Дата и время вскрытия заявок лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист 12ХМ-16+08Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 ,толщина коррозионно-стойкого слоя 4мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 15100
Кол-во: 34000
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