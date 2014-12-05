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    Главная / Торги / Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722255Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш» ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401722255

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы

    Извещение ЭТП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-92-20

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    npo966@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезенин Константин Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 13:00 GMT +305.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722255Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш» Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 13:0005.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401722255Дата и время вскрытия заявок Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш» Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 13:0012.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401722255Подведение итогов не позднее Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш» Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ультразвуковых дефектоскопов УД4-Т и комплектов ПЭП для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Начальная цена

    499 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400 Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты – безналичный расчет.Срок и порядок оплаты: предоставление отсрочки платежа сроком на 30 (тридцать) календарных дней с момента передачи товара заказчикуТовар поставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20.6

    Производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Формы

    27.12.2016

    Извещение ЭТП

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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