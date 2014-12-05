Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)ВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401722217

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-43

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипов Дмитрий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 07:00 GMT +305.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 07:0005.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401722217Дата и время вскрытия заявок Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 09:3008.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401722217Подведение итогов не позднее Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Электротележки ЕТ 30132-01, аккумуляторных батарей, колес в сборе с шинами МЖИГ453132003, тормозных цилиндров МЖИГ 306429001 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Начальная цена

    799 632,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад № 11)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара, в т.ч. НДС, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара, в т.ч. НДС, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Товар по настоящему Договору должен быть поставлен в течение 30 рабочих дней после получения предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электротележка ЕТ 30132-01 (без АКБ, с бортами и кабиной водителя)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аккумуляторная батарея залитая с гибкими перемычками и панцирными элетродами 40х4PzS 280Ач"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Колесо в сборе с шинами МЖИГ453132003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Тормозной цилиндр МЖИГ 306429001"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
    Конкурентный отбор № АП014182
    Поставка электромонтажных изделий и материалов, кабельно-проводниковой продукции в 2022 году
    Поставка электромонтажных изделий и материалов, кабельно-проводниковой продукции в 2022 году
    593326
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Запрос предложений № ГП237095
    ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РЕМОНТА БАЛЛОНОВ (АСТРАХАНЬ)
    ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РЕМОНТА БАЛЛОНОВ (АСТРАХАНЬ)
    593313
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    608 499
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32211079081
    Определение поставщика для поставки блоков системных, мониторов, комплектов клавиатур и мышей, веб-камер, колонок, наушников с микрофоном
    Определение поставщика для поставки блоков системных, мониторов, комплектов клавиатур и мышей,...
    593304
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    16 256 039
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211079058
    Определение поставщика для поставки комплекта спутникового оборудования
    Определение поставщика для поставки комплекта спутникового оборудования
    593310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    9 600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Запрос (ценовых) котировок № 32211045522
    Поставка спецодежды для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
    Поставка спецодежды для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
    588061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 35000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    7 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211079036
    Поставка режущих пластин MITSUBISHI
    Поставка режущих пластин MITSUBISHI
    592958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    126 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237094
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    593320
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    «ГНП сеть»
    Запрос предложений № ГП237093
    Выполнение работ и услуг по модернизации контрольно-кассовой техники, технической поддержке; оказание консультационных услуг по регистрации ККТ в личном кабинете ОФД и ФНС
    Выполнение работ и услуг по модернизации контрольно-кассовой техники, технической поддержке;...
    593322
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 565 519
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить