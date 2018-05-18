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    Главная / Торги / Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - II

    Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - II

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2018 12:0018.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805702Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - IIМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП805702

    Уникальный номер закупки

    18538

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - II

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.05.2018 06:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор АО ГОК "Денисовский"

    Перечень предоставляемых документов

    Карточка предприятия

    Запрос коммерческого предложения 18538

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    olkhovojj@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховой Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - II

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2018 12:00 GMT +318.05.2018 12:0018.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805702Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - IIМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2018 12:0018.05.2018 12:0018.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805702Дата и время вскрытия заявок Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - IIМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2018 12:0031.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805702Подведение итогов не позднее Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - IIМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.05.201831.05.2018 12:0031.05.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805702Подведение итогов не позднее Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - IIМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запчастей для ремонта подстанции СНР - II

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно коммерческого предложения 18538

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    до ТК г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительнее отсрочка платежа/ DDP г. Нерюнгри
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасные части к трансформаторной подстанции"

    Кол-во: 7

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