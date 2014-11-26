Лот 1

1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.