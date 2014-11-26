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Номер извещения
ГП411659
Уникальный номер закупки
095.1
Наименование закупки
транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Екатеринбург, Россия – Индия, аэропорт г. Калькутта,через г.Москву
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по аренде грузовых воздушных судов с экипажем, см. 51.21.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 12:30 GMT +326.11.2014 12:3026.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411659Дата и время окончания срока приема заявок 1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 12:3026.11.2014 12:3026.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411659Дата и время вскрытия заявок 1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.12.201404.12.2014 21:5904.12.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411659Подведение итогов не позднее 1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 (пять) ящиков,вес брутто 2340,нетто 1414,1 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
62.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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