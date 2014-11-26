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    Главная / Торги / транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Екатеринбург, Россия – Индия, аэропорт г. Калькутта,через г.Москву

    транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Екатеринбург, Россия – Индия, аэропорт г. Калькутта,через г.Москву

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 12:3026.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411659Дата и время окончания срока приема заявок 1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411659

    Уникальный номер закупки

    095.1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Екатеринбург, Россия – Индия, аэропорт г. Калькутта,через г.Москву

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по аренде грузовых воздушных судов с экипажем, см. 51.21.20

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 12:30 GMT +326.11.2014 12:3026.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411659Дата и время окончания срока приема заявок 1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.11.2014 12:3026.11.2014 12:3026.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411659Дата и время вскрытия заявок 1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 21:5904.12.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411659Подведение итогов не позднее 1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhГруз должен быть отгружен через аэропорт г. Москвы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 (пять) ящиков,вес брутто 2340,нетто 1414,1 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. г. Екатеринбург, Россия – CIР Индия, аэропорт г. Калькутта 2. г. Екатеринбург, Россия – аэропорт г. Калькутта, Индия- DDР , Индия Shipping address/адрес доставки General manager M/s NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project. Dep. No 14/11C, Kirandul, Distt. Dantewada ChattisgarhРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    62.10.2

    Деятельность воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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