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    Главная / Торги / Закупка ЗИПа для экскаватора

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 15:0001.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411660Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для экскаватораКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411660

    Уникальный номер закупки

    98

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 15:00 GMT +301.12.2014 15:0001.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411660Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для экскаватораКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 15:0001.12.2014 15:0001.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411660Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗИПа для экскаватораКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 15:3001.12.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411660Подведение итогов не позднее Закупка ЗИПа для экскаватораКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.52

    Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сухарь"

    Кол-во: 88

    "Позиция 2"

    "Вал поперечный"

    Кол-во: 27

    "Позиция 3"

    "Обойма"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Втулка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Колпак натяжного колеса для ЭКГ-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Вал напорный ЭКГ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 7"

    "Колесо зубчатое"

    Кол-во: 11

    "Позиция 8"

    "Колесо зубчатое Z122 M8"

    Кол-во: 29

    "Позиция 9"

    "Вал ведущий"

    Кол-во: 38

    "Позиция 10"

    "Колесо зубчатое Z103 M6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Колесо зубчатое Z110 M6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Пята стрелы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Ползун седлового подшипника"

    Кол-во: 58

    "Позиция 14"

    "Шестерня Z22 M8"

    Кол-во: 74

    "Позиция 15"

    "Шкив"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Вал шестерня"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Полумуфта ведомая"

    Кол-во: 52

    "Позиция 18"

    "Сухарь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "Вал-вставка эвольвентный шлиц"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Колесо зубчатое Z32 M26"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Вал шестерня Z11 M26"

    Кол-во: 22

    "Позиция 22"

    "Вал шестерня Z10 M20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Вал шестерня Z16 M14"

    Кол-во: 28

    "Позиция 24"

    "Колесо натяжное"

    Кол-во: 34

    "Позиция 25"

    "Вал шестерня Z13 M6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Барабан d1050"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Вал Напорный ЭКГ-5А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кольцо хомута натяжного колеса"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Шестерня моторная Z20 M6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 30"

    "Засов днища"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Вал 3-х шлицевой"

    Кол-во: 17

    "Позиция 32"

    "Колесо зубчатое Z109 M18"

    Кол-во: 7

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