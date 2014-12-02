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Номер извещения
31401721400
Уникальный номер закупки
УЗК-14/96
Наименование закупки
Агрегаты для легкового, грузового автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 33622 7-09-04
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
Nikolaenko.S.V@baykonur.com
Ф.И.О. контактного лица
Николаенко Станислав Витальевич
Место рассмотрения предложений
г. Байконур
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Агрегаты для легкового автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 12:15 GMT +302.12.2014 12:1502.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401721400Дата и время окончания срока приема заявок Агрегаты для легкового автотранспорта г. Байконур
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 12:1502.12.2014 12:1502.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401721400Дата и время вскрытия заявок Агрегаты для легкового автотранспорта г. Байконур
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Агрегаты для легкового автотранспорта
Начальная цена
1 998 791,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
39 975,83 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех.заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, пл. 9тРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Агрегаты для грузового автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 12:15 GMT +302.12.2014 12:1502.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401721400Дата и время окончания срока приема заявок Агрегаты для грузового автотранспортаг. Байконур
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 12:1502.12.2014 12:1502.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401721400Дата и время вскрытия заявок Агрегаты для грузового автотранспортаг. Байконур
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Агрегаты для грузового автотранспорта
Начальная цена
2 993 652,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
59 873,06 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех.заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, пл. 9тРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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