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    Главная / Торги / Запрос цен на проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата

    Запрос цен на проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817120Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817120

    Уникальный номер закупки

    ГП817120

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация ГП817120

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Пояснение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ogloblichevaie@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оглобличева Инна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:30 GMT +313.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817120Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:3013.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817120Дата и время вскрытия заявок Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 09:3029.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817120Подведение итогов не позднее Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817120Подведение итогов не позднее Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.129

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата "

    Кол-во: 0

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