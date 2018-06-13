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Номер извещения
ГП817120
Уникальный номер закупки
ГП817120
Наименование закупки
Запрос цен на проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
ogloblichevaie@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оглобличева Инна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:30 GMT +313.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817120Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:3013.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817120Дата и время вскрытия заявок Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 09:3029.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817120Подведение итогов не позднее Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817120Подведение итогов не позднее Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.Белорецкий
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и проведение наблюдательного аудита в течение срока действия сертификата.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
71.20.19.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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