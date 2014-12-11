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Номер извещения
31401720353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров, бумаги для оргтехники для нужд ОАО «АМНГР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Почтовый адрес
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Контактный телефон
+7 8152 55-20-00
Факс
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Адрес электронной почты
Normamatova.M@amngr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урманчеев Вячеслав Исмагилович
Место рассмотрения предложений
Мурманск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары и бумага для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 16:00 GMT +311.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401720353Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманск
Дата и время вскрытия заявок
11.12.2014 16:0011.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401720353Дата и время вскрытия заявок Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманск
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 15:0017.12.2014 15:0017.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401720353Подведение итогов не позднее Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары и бумага для оргтехники
Начальная цена
990 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Арктикморнефтегазразведка»
Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»
Адрес местонахождения
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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