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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров, бумаги для оргтехники для нужд ОАО «АМНГР»

    Поставка канцелярских товаров, бумаги для оргтехники для нужд ОАО «АМНГР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401720353Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401720353

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров, бумаги для оргтехники для нужд ОАО «АМНГР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложений 1

    Документация о закупке

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Арктикморнефтегазразведка»
    Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»

    Юридический адрес

    183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3

    Почтовый адрес

    183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3

    Контактный телефон

    +7 8152 55-20-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Normamatova.M@amngr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урманчеев Вячеслав Исмагилович

    Место рассмотрения предложений

    Мурманск

    Закупки и тендеры Мурманская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канцелярские товары и бумага для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 16:00 GMT +311.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401720353Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.12.2014 16:0011.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401720353Дата и время вскрытия заявок Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманск

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2014 15:0017.12.2014 15:0017.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401720353Подведение итогов не позднее Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 15:0017.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401720353Подведение итогов не позднее Канцелярские товары и бумага для оргтехникиМурманск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары и бумага для оргтехники

    Начальная цена

    990 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договору
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Арктикморнефтегазразведка»
    Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»

    Адрес местонахождения

    183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.47.23

    Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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