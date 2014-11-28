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    Главная / Торги / Закупка программного обеспечения Unisim Design

    Закупка программного обеспечения Unisim Design

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411654Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ПО Unisim DesignБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411654

    Уникальный номер закупки

    21

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка программного обеспечения Unisim Design

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    gorkova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горькова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ПО Unisim Design

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 15:00 GMT +328.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411654Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ПО Unisim DesignБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 15:0028.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411654Дата и время вскрытия заявок Закупка ПО Unisim DesignБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411654Подведение итогов не позднее Закупка ПО Unisim DesignБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ПО Unisim Design

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    минимальная предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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