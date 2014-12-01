Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату.Срок поставки не более 5-и дней с даты подписания договора