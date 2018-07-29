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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд ОП в г.Мыски

    Поставка электрооборудования для нужд ОП в г.Мыски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.07.2018 19:0029.07.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829214

    Уникальный номер закупки

    ГП-154758

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд ОП в г.Мыски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    существенные условия

    спецификация

    проект договора

    техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Контактный телефон

    +7 38474 9-30-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    devyatovaof@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Девятова Ольга Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201830.09.2018 19:0030.09.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829214Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652845, РФ, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ленина. д.52, ОП ООО "Мечел-Транс" в г. Мыски Склад ОПООО "Мечел-Транс" в г. Мыски.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течение 60 календарных дней с даты поставки; Условия поставки: 3-4 недели с момента подписания спецификации.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.40.33.130

    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор ВКР №7,1 2,2 кВт*1000об/мин. "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Прожектор металогалогенный 400Вт, Е40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Водонагреватель аккумулятор электрический Thermex IR 100V(22), (вертикальный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Панель светодиодная 20Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Светильник светодиодный 40Вт, 1200мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Звонок громкого боя МЗ-2, 220В 50Гц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Прожектор металогалогенный 2000 Вт "

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Предохранитель ПН-2 100А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Указатель положения (26064-00-00) напряжение -220В; мощность ламп-40ВТ; Габаритные размеры 510х620х840; масса- не более 60 кг.; ТУ 32ЦШ733-76; ГОСТ 15150-69 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кабель КГхл4х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Кабель сигнализации и блокировки СбзПу12х2х0,9; ГОСТ Р 51312-99 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Громкоговоритель для ПСГО 15 Вт; ГОСТ Р 53033-2008 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Кабель телефонный ТРП 2х0,4 тип исполнения УХЛ-Т; ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Светильник светодиодный 40 Вт 3340 Лм 6500 К 185-264 В/50 Гц IP 40 595х591х11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Прожектор светодиодный 120 Вт 160-260 IP 65 8000 Лм консольный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Автомат АП-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Лампа освещения ДРВ-500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Тепло излучатель Т 235 Е40 500Вт"

    Кол-во: 90

    "Позиция 19"

    "Лампа ДРЛ - 250 W40E"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Лампа КГ 220-2000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Лампа КГ 220-1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Лампа КГ 220-5000, К27s/96/250 520 мм"

    Кол-во: 60

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