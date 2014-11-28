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    Главная / Торги / Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401719656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401719656

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-41

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарёв Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 07:00 GMT +328.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401719656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 07:0028.11.2014 07:0028.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401719656Дата и время вскрытия заявок Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401719656Подведение итогов не позднее Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка регуляторов расхода газа, фитинг SWAGELOK, колец уплотнительных и регуляторов давления двухступенчатых для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Начальная цена

    460 330,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская 109Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара, в т.ч. НДС, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 20 дней после получения предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства измерения общего применения, кроме контрольного оборудования для технологических процессов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Клапаны перепускные, отсечные, смесительные, дроссельные, отделители, инжекторы, элеваторы, фильтры, запорные устройства для манометров, распределители металлические"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Части фасонные (колена, тройники, патрубки и прочие)"

    Кол-во: 10

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