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Номер извещения
ГП817990
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Цеха комбината. Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №1 и Прокатном цехе №4. (Типовая на 100 м2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-22-25
Факс
--
Адрес электронной почты
YuliyaShabalina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабалина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №1. Здание производственного корпуса стана 250-1. (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.201806.10.2018 12:0006.10.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817990Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №1. Здание производственного корпуса стана 250-1. (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №1. Здание производственного корпуса стана 250-1. (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
43.39.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9300
Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №1. Здание производственного корпуса стана 250-2. (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201808.10.2018 12:0008.10.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817990Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №1. Здание производственного корпуса стана 250-2. (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №1. Здание производственного корпуса стана 250-2. (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
43.39.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16700
Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №4 - Здание цеха (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201808.10.2018 12:0008.10.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817990Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №4 - Здание цеха (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!) Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт мягкой кровли в Прокатном цехе №4 - Здание цеха (Прошу учесть требования по заполнению оферты - см. стр.16-18 Закупочной документации!)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
43.39.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7000
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