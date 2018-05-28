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    Главная / Торги / КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

    КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 08:5528.05.2018 08:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817421Дата и время окончания срока приема заявок КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817421

    Уникальный номер закупки

    154690

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения к закупочной документации

    Закупочная документация

    Существенные условия поставки

    Типовая форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-38-47

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ElenaDzhabirova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Джабирова Елена Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817421Подведение итогов не позднее КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.81.11.140

    Круги шлифовальные

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложения к закупочной документации

    21.05.2018

    Закупочная документация

    21.05.2018

    Существенные условия поставки

    21.05.2018

    Типовая форма договора

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ABRAFLEX 125Х6Х22,23 ММ, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 2"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ABRAFLEX 230Х6Х22,23 ММ, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "КРУГ ОБДИРОЧНЫЙ ABRAFLEX 125Х6Х22,23 ММ., ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40-41 Р40, ГОСТ 22773-77"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 5"

    "ШЛИФКРУГ 6 200Х80Х51 25А F46 G33 V32 M/S, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 102

    "Позиция 6"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 400Х40Х203 24А-25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 29

    "Позиция 7"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 80Х20Х20 24А-25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 160

    "Позиция 8"

    "ДИСК ДО-75 ДЛЯ БЕЗАЛМАЗНОЙ ПРАВКИ, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП300Х40Х127 63С-64С, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 300Х40Х76 25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙПП 300Х32Х76 25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ150Х6Х22 14А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125Х6Х22, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 720

    "Позиция 14"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,2Х22, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 85

    "Позиция 15"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 400Х4Х32 14А, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 81

    "Позиция 16"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 400Х40Х127 63С, 64С, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 46

    "Позиция 17"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 300Х40Х127 24А-25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 180Х3Х22 14А, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 70

    "Позиция 19"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 180Х6Х22, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 87

    "Позиция 20"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х1,6Х22, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 255

    "Позиция 21"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 350Х40Х127 63С-64С, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП250Х32Х32 24А-25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП250Х32Х32 14А БАК СТ63-80 35М, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х2,5Х22 14А 80Н, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 1543

    "Позиция 25"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 400Х50Х203 24А-25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 18

    "Позиция 26"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 250Х40Х32 64С 40Н СМ К, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 370

    "Позиция 28"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙПП 450Х40Х127 24А, 25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 21

    "Позиция 29"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 200Х32Х32 63С-64С, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ АРМИРОВАННЫЙ 230Х2,5Х22 14А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 1419

    "Позиция 31"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3П 250Х10Х76 14А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 150Х32Х32, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 3374

    "Позиция 33"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 250Х25Х76, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 400Х40Х127 24А-25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙГПП 350Х40Х127 24А, 25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 16

    "Позиция 36"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х3Х22 14А 80Н, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 481

    "Позиция 37"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 355Х4Х25,4, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ АРМИРОВАН. 125Х6Х22 14А,"

    Кол-во: 175

    "Позиция 39"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 350Х40Х127 14А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 200Х2Х32 14А, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 90

    "Позиция 41"

    "КРУГ ОТРЕЗНОЙ 180Х2,5Х22, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 42"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 600Х80Х305 54С 80СТБ, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 750Х50Х305 1А МИКРО БАКЕЛИТ, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 750Х80Х305 14А КЕРАМИКА, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 68

    "Позиция 45"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП600Х75Х203 14А ИСПЫТАННЫЙЦ-56, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 90

    "Позиция 46"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 750Х80Х305 25А, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 81

    "Позиция 47"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 750Х80Х305 14А F120 K9B БАКЕЛИТ, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 750Х80Х305 14A, ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 9

    "Позиция 49"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 710Х50Х305 54С F320 K-L ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 500Х100Х305 14A ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 600Х63Х305 63С, 64С ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 26

    "Позиция 52"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП500Х63Х203 14А ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 140

    "Позиция 53"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙПП 600Х63Х305 24А, 25А ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 18

    "Позиция 54"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 600Х75Х203 14А ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 750Х80Х305 14А F40 L5B ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 600Х63Х305 14А ВУЛКАНИТ ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 650Х50Х305 14А F120 L 9B ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 13

    "Позиция 58"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ Д 400Х4Х32 14А, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 5234

    "Позиция 59"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 500Х100Х305 24А-25А ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 45

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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