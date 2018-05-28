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Номер извещения
ГП817421
Уникальный номер закупки
154690
Наименование закупки
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-38-47
Факс
--
Адрес электронной почты
ElenaDzhabirova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Джабирова Елена Павловна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
26.81.11.140
28.6
Документация лота
Кол-во: 1050
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 3900
Кол-во: 102
Кол-во: 29
Кол-во: 160
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 40
Кол-во: 720
Кол-во: 85
Кол-во: 81
Кол-во: 46
Кол-во: 6
Кол-во: 70
Кол-во: 87
Кол-во: 255
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 1543
Кол-во: 18
Кол-во: 10
Кол-во: 370
Кол-во: 21
Кол-во: 4
Кол-во: 1419
Кол-во: 5
Кол-во: 3374
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 16
Кол-во: 481
Кол-во: 40
Кол-во: 175
Кол-во: 15
Кол-во: 90
Кол-во: 1100
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 68
Кол-во: 90
Кол-во: 81
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 26
Кол-во: 140
Кол-во: 18
Кол-во: 40
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 5234
Кол-во: 45
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