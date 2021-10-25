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Номер извещения
0167300000821000289
Уникальный номер закупки
0167300000821000289
Наименование закупки
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа, расположенных в нагорной и исторической частях города Тобольска, в том числе мкр. Иртышский, Менделеево, п. Сумкино, ТО Левобережье на 2021 г.- 2022 г. 0167300000821000289
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
15.10.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа, расположенных в нагорной и исторической частях города Тобольска, в том числе мкр. Иртышский, Менделеево, п. Сумкино, ТО Левобережье на 2021 г.- 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0167300000821000289Подведение итогов не позднее Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа, расположенных в нагорной и исторической частях города Тобольска, в том числе мкр. Иртышский, Менделеево, п. Сумкино, ТО Левобережье на 2021 г.- 2022 г.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа, расположенных в нагорной и исторической частях города Тобольска, в том числе мкр. Иртышский, Менделеево, п. Сумкино, ТО Левобережье на 2021 г.- 2022 г.
Начальная цена
274 657 987,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов