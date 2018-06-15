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    Главная / Торги / МАСЛО MOBIL (либо аналоги)

    МАСЛО MOBIL (либо аналоги)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 13:0015.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806053Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛО MOBIL (либо аналоги)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806053

    Уникальный номер закупки

    154662

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МАСЛО MOBIL (либо аналоги)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 12:59

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения к закупочной документации

    Существенные условия поставки

    Типовая форма договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-50-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ValeriyaBudygina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Будыгина Валерия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    МАСЛО MOBIL (либо аналоги)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806053Подведение итогов не позднее МАСЛО MOBIL (либо аналоги)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАСЛО MOBIL (либо аналоги)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложения к закупочной документации

    01.06.2018

    Существенные условия поставки

    01.06.2018

    Типовая форма договора

    01.06.2018

    Техническое задание

    01.06.2018

    Закупочная документация

    01.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАСЛО MOBIL VACUOLINE 525"

    Кол-во: 18952

    "Позиция 2"

    "МАСЛО MOBIL DTE 26"

    Кол-во: 1456

    "Позиция 3"

    "МАСЛО MOBIL DTE 25"

    Кол-во: 2080

    "Позиция 4"

    "МАСЛО MOBIL DELVAC HYDRAULIC 10W"

    Кол-во: 624

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