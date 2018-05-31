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    Главная / Торги / СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD (ЛИБО АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ DIN 51502: КРНС 2 S-40)

    СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD (ЛИБО АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ DIN 51502: КРНС 2 S-40)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 13:0031.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817704Дата и время окончания срока приема заявок СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD (ЛИБО АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ DIN 51502: КРНС 2 S-40)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817704

    Уникальный номер закупки

    154658

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD (ЛИБО АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ DIN 51502: КРНС 2 S-40)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложения к закупочной документации

    Типовая спецификация к договору

    Тех.задание

    Существенные условия поставки

    Типовая форма договора

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-50-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ValeriyaBudygina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Будыгина Валерия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD (ЛИБО АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ DIN 51502: КРНС 2 S-40)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817704Подведение итогов не позднее СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD (ЛИБО АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ DIN 51502: КРНС 2 S-40)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD (ЛИБО АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ DIN 51502: КРНС 2 S-40)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    19

    Кокс и нефтепродукты

    24.6

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложения к закупочной документации

    23.05.2018

    Типовая спецификация к договору

    23.05.2018

    Тех.задание

    23.05.2018

    Существенные условия поставки

    23.05.2018

    Типовая форма договора

    23.05.2018

    Закупочная документация

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМАЗКА RW GREASE CSC 460 HD"

    Кол-во: 7020

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