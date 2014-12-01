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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401717830
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Доставка кондитерских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
Почтовый адрес
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Контактный телефон
+7 495 640-51-37 доб. 205
Факс
+7 495 640-51-37
Адрес электронной почты
kabishev@aviaremont.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кабишев Игорь Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 17:00 GMT +301.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717830Дата и время окончания срока приема заявок Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 12:0002.12.2014 12:0002.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717830Дата и время вскрытия заявок Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».
Начальная цена
406 143,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Авиаремонт
Все закупки и тендеры АО Авиаремонт
Адрес местонахождения
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Отсутствуют
15.8
Документация лота
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