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    Главная / Торги / Доставка кондитерских товаров

    Доставка кондитерских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717830Дата и время окончания срока приема заявок Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401717830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Доставка кондитерских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Юридический адрес

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    Почтовый адрес

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 640-51-37 доб. 205

    Факс

    +7 495 640-51-37

    Адрес электронной почты

    kabishev@aviaremont.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабишев Игорь Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукты пищевые прочие

    Ключевые слова:

    лом, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 17:00 GMT +301.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717830Дата и время окончания срока приема заявок Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 12:0002.12.2014 12:0002.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717830Дата и время вскрытия заявок Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 12:0004.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717830Подведение итогов не позднее Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка подарочной (кондитерской) продукции в соответствии с разделом II закупочной документации «Техническое задание».

    Начальная цена

    406 143,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Договором

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Адрес местонахождения

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.8

    Производство прочих пищевых продуктов

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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