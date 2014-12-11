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Номер извещения
31401717479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядчика на право заключения договора на: 1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запорожец Михаил Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 09:00 GMT +311.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717479Дата и время окончания срока приема заявок 1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2. Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717479Дата и время вскрытия заявок 1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2. Краснодар
Подведение итогов не позднее
25.12.2014 14:0025.12.2014 14:0025.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717479Подведение итогов не позднее 1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2. Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.201425.12.2014 14:0025.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717479Подведение итогов не позднее 1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2. Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2.
Начальная цена
4 108 930,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложения №1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
45.21
Документация лота
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