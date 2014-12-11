Выбор подрядчика на право заключения договора на: 1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401717479 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор подрядчика на право заключения договора на: 1. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Селезнева, 88 (инв. № 4146), п.п. № 8; 2. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. Вишняковой, 1 (инв. № 6407), п.п. № 9; 3. выполнение работ по капитальному ремонту ВНС ул. П. Осипенко, 141 (инв. № 5807), п.п. № 17; 4. выполнение работ по капитальному ремонту здания ма-шинного зала Восточный водозабор № 2 ( инв. № 1801), п.п. № 26; 5. выполнение работ по капитальному ремонту здания Песколовка ОСК — 1 ул. Калинина, 102 (инв. № 119), п.п. № 2. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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