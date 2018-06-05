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Номер извещения
ГП817097
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Запасные части для автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 02:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-86
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galat@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Галат Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тында
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Запасные части для автотранспорта. Обращаем ваше внимание, что возможна частичная поставка со стороны участников на отдельные позиции. Организатор будет проводить оценку по каждой позиции в отдельности.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201830.06.2018 09:0030.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817097Подведение итогов не позднее Запасные части для автотранспорта. Обращаем ваше внимание, что возможна частичная поставка со стороны участников на отдельные позиции. Организатор будет проводить оценку по каждой позиции в отдельности.Тында
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для автотранспорта. Обращаем ваше внимание, что возможна частичная поставка со стороны участников на отдельные позиции. Организатор будет проводить оценку по каждой позиции в отдельности.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Амурская область, 676282, г. Тында, ул. Мохортова 10 каб. 213Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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