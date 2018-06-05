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    Главная / Торги / Запасные части для автотранспорта

    Запасные части для автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 09:0405.06.2018 09:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817097Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для автотранспорта. Обращаем ваше внимание, что возможна частичная поставка со стороны участников на отдельные позиции. Организатор будет проводить оценку по каждой позиции в отдельности.ТындаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817097

    Уникальный номер закупки

    20

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 02:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Изменения в извещении

    Техническая документация

    Техническое задание

    Спецификация

    Система контроля

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Юридический адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Почтовый адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Контактный телефон

    +7 41656 5-02-86

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Galat@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Галат Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тында

    Закупки и тендеры Амурская Область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для автотранспорта. Обращаем ваше внимание, что возможна частичная поставка со стороны участников на отдельные позиции. Организатор будет проводить оценку по каждой позиции в отдельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 09:0030.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817097Подведение итогов не позднее Запасные части для автотранспорта. Обращаем ваше внимание, что возможна частичная поставка со стороны участников на отдельные позиции. Организатор будет проводить оценку по каждой позиции в отдельности.Тында

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для автотранспорта. Обращаем ваше внимание, что возможна частичная поставка со стороны участников на отдельные позиции. Организатор будет проводить оценку по каждой позиции в отдельности.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Амурская область, 676282, г. Тында, ул. Мохортова 10 каб. 213Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаемые условия оплаты. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость лота. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел Транс Восток
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Адрес местонахождения

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свеча зажигания Denso W20EPRU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Рукав МБС диаметр 8мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Рукав МБС диаметр 10мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Турбокомпрессор К68804"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Трубка 236БЕ-1111558 подвода масла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Генератор 1322.3771"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Стартер 1712.3778"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кольцо поршневое 740-1000106-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Сальник 864165-02V ступицы 130х154х15"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Подшипник 7519К ступицы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Комбинация приборов 281.3801 ТУ 003670.75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Суппорт 43114-3502012 заднего тормоза"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Наконечник 6520-3414063 левый в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Наконечник 6520-3414062 правый в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Тяга сошки 53205-3414010 с наконечниками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Сошка 4310-3401090 рулевого механизма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Механизм рулевой 4310-3400020-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кран запора воздуха 4310-3124110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Башмак рессоры 55111-2918068 с втулками и сальником"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Генератор 6582.3701-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Накладка тормозная 53205-3501105-01 не сверленая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "Накладка тормозная 375-3501105 не сверленая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Амортизатор 3151-2905006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Подушка кузова 469-5001009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Колодка тормозная 3151-3502090-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Колодка тормозная 3151-3502091-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Колодка тормозная 69-3507014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Колодка тормозная 3160-3501090-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Комплект прокладок клапанной крышки HW572451"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Щетка стеклоочистителя СЛ236Е5205900"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Сальник 4062.1005034-01 55х70х8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Комплект ГРМ 406.3906625-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фонарь заднего хода ФП-135-3716010-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Комплект уплотнителей двери ВАЗ 2101-2105-2107"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Наконечник рулевой тяги 469-3414057-01 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Наконечник рулевой тяги 469-3414056-01 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Подушка рессоры 451Д-2902430"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Ручка двери 450-6105151 боковая хром"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Манометр давления воздуха 1401.3830"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Датчик давления масла ММ111Д"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Ушко со втулкой 43114-2902020"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Вкладыш шатунный 740.1000104"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Вкладыш коренной 740.1000102"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "ТНВД Камаз 337.1111005-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Пластина привода 740.11-1111272 задняя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Пластина привода 740.11-1111274 передняя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Вал привода ТНВД 7406.1111053"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Главный цилиндр управления сцеплением 5320-1602510-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Пневмогидроусилитель 5320-1609510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Синхронизатор 154.1701151 четвертой и пятой передач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Синхронизатор 154.1701150 второй и третьей передач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Коробка передач 2361-1700003-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Спидометр СП152-3802010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Усилитель пневматический 5557-3510010 передний с главным тормозным цилиндром"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Шланг гибкий 375.3506024.01 в сборе"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Обойма ступицы 4320-3103071"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Манжета ступицы 375-3104033-02 1.2-137х160-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Подшипник 2007124А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Подшипник 6-7610А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Подшипник 12309КМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Подшипник 7516А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Подшипник 7312А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Подшипник 692409 К1М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Подшипник 6-42308 АК"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Манжета 375-2402052-07 2.2-70х92-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Сальник 353-3401022-01 пневмоусилителя в сборе 1.1-30х44-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Манжета 375-4224017-01 подкачки шин 1.2-60х82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Манжета 210-1701210А в сборе 2.1-70х92-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Подшипник 108710-КС17"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Насос водяной 236-1307010-А3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Муфта 1 12273-77 сращивания автопроводки 1-6мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Клеммы UK-2,5 3003347"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Клеммы кольцевые RV5.5-5 диаметр 5мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Провод ПГВА 1х4 16.К17-021-94"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Провод ПГВА 1х2 16.К17-021-94"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Провод ПГВА 1х1,5 16.К17-021-94"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Провод ПГВА 1х2,5 16.К17-021-94"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Генератор 9422.3701-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Замок зажигания Урал ВК-353"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Звуковой сигнал Урал С306Д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Термостат 500381350 с корпусом в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Датчик давления масла 11.3829"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Предохранитель плавкий 6А ПР119-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Предохранитель плавкий 10А ПР119Б-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Насос гидроусилителя 2565-3407199-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Пневмоусилитель 4320-3510010 главного тормозного цилиндра"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Генератор 4573710516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Переключатель света Г-53П312 ручной с реостатом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Наконечник 4320-3405075-10 цилиндра в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Наконечник 4320-3414012-10 тяги сошки в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Шланг 5557Я-3408679 гидроусилителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Шланг 5557Я2-3408678-01 гидроусилителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Заклепка 336613 8х12"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 94"

    "Тяга 5557-3414052-01 рулевой трапеции в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Наконечник 375-3003056-01 правый в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Наконечник 375-3003057-01 левый в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Вал карданный 375-2203010-02 переднего моста в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Коробка раздаточная 4320Я-1800018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Фара передняя 341.3711"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Реле поворота РС951А 24В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Ремкомплект 236-2000005-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Маячок проблесковый С12-55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Фонарь габаритный боковой SLD-102 красный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Фонарь передний ПФ130 АБ-3712010 24В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Фонарь передний 264.3712 габаритный красный 24В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Фонарь передний 264.3712 габаритный белый 24В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Фонарь габаритный 431.3731-01 оранжевый 24В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Зеркало 49.8201020-20 большое заднего вида сферическое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Повторитель поворота 24В 3309/ЗИЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Фара головного света 62.3711-23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Стартер ДВС AZF 4581 (11.131.316)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Прокладка 236-1003270 крышки клапанов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Ремкомплект выпускного коллектора 236НЕ-1008002-07"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Комплект прокладок для ремонта ДВС ЯМЗ-236НЕ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Тяга 5557Я-3414010-10 сошки рулевого управления в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Насос гидроусилителя руля 256Б-3407199-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Рессора 55571-2902014 передняя (12 листов) длина 1606мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Подшипник 2007124А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Ступица колеса 55571-3103006-10 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Водяной насос 236-1307010-Б2 н/о"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Пневмогидроусилитель 6361ЯХ-1602410 сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Цилиндр сцепления 6361-1602510 н/о"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Муфта сцепления 3151000539"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Корзина сцепления 3482081233"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Диск сцепления 1878003202"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Мотор отопителя МЭ-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Радиатор 5320-8101060 отопителя салона медный 3-х рядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Радиатор 5323Я-1301010-13 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Компрессор 161-3509012 пневмосистемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Усилитель тормозов задний 5557-3510011 н/о"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Усилитель тормозов передний 5557Я-3510010 н/о"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Цилиндр тормозной 55571Х-3501040 н/о"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Диск тормозной опорный 55571Х-3501010-10 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Электропроводка 4320НЕ-3724001-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Щетка стеклоочистителя задней двери MR 583632"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Щетка стеклоочистителя 8250А202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Заглушка 6400А585 передней противотуманной фары"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Клапан соленоидный 8657А031"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Амортизатор багажника 5822А001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Датчик ABS левый передний 4670А189"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Эксцентрик 4013А097"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Гайка болта нижнего рычага 4013А187"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Болт нижнего рычага 4013А082"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Нижний рычаг 4013А210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Нижний рычаг 4013А209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Турбокомпрессор Cummins 4043976"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Компрессор 3122-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Вал карданный 4308-2201006-74 заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Ступица 4308-3104010-32 заднего колеса в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Манжета 6520-3103018"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Ступица колеса 4308-3103010 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Подшипник 27711А1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Колесные диски 32053-3101015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Кулак поворотный 43083001012 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Кулак поворотный 43083001012 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Подшипник НК455220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Втулка шкворня 53205-3001017"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Подшипник 7610/7613 РК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Вкладыш 5320-2902545-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Ушко со втулками и манжетами 65115-2902018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Рессора 4308-2913012-10 дополнительная ЧМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Рессора 65115-2902012-10 передняя в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Палец 35115-2902478 ушка рессоры"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Амортизатор А1-275/450.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Фонарь габаритный 431373101 24В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Фара DB-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Фара DB-36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Панель передняя 840112000-573271"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Жидкостный отопитель Теплостар 14ТС-10 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Тяга 43255-1703325-50 привода КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Опора 4308-1703204 рычага переключения передач в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Влагоотделитель FS1242B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Подушка 5320-1001179 поддерживающей опоры силового агрегата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Кронштейн 4308-1001048 задней опоры в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Опора 4308-1001009 передняя с подушками в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Выключатель света 4572724914 заднего хода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Датчик ТМ-111 4573826187"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Датчик давления 4573826087"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "ПГУ 970051126"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Радиатор отопителя 5320-8101060-04 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Амортизатор 75.0.0.0.000-04 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Втулка направляющая 88-2807/2808 клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Гидронатяжитель 406.1006100-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Клапан двигателя 86-2806/85-2807"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Группа поршневая 409.1004014-11-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Прокладка КПП 3151-17000**/№074"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Фонарь задний ФП132-3716010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Зеркало боковое 452Д-8201005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Муфта 3.15122Е+13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Прокладка 4061007245"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Насос топливный 50.1139000-01 электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Ремкомплект КПП н/о 46917010253480РК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Проводка 3.74137Е+12 н/о"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Сальник 3741-1701210 42х68х10/15.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 195"

    "Сальник 3163-3103038 60х85х10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 196"

    "Датчик температуры 40523-3828"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Кольцо поршневое 405.1000100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Патрубок 31631-1303028"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Вал карданный 2206-2201010-10 задний L=592мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Прокладка головки блока 40624-1003020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Рессора 2360-2912010 L=1350мм, 4 листа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Вал карданный 3741-2201010-09 задний L=689мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Коробка передач 3909-1700010 в сборе 4-синх."

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Фонарь заднего хода ФП135П"

    Кол-во: 4

    "Позиция 205"

    "Переключатель света П305"

    Кол-во: 4

    "Позиция 206"

    "Механизм управления КПП 3741-1703010 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Вкладыш коренной 406.1000102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Вал карданный 3741-2203010-09 передний L=652мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Устройство для установки угла зажигания Фазометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Лопатка монтажная 600 мм под домкрат винтовой 12132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Колпачек 24-1007036 маслоотражательный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Вкладыш шатунный 406.1000104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Подшипник 180203"

    Кол-во: 4

    "Позиция 214"

    "Подшипник 127509"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Датчик абсолютного давления А2С53257696"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Генератор 5122.3771 Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Шкворень 3162-2304019-01 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Сцепление 31605-1601090 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Подшипник 3160-1601180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Провод высоковольтный NGK 0946"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Свеча зажигания Bosch XR5DC-0242145500"

    Кол-во: 12

    "Позиция 222"

    "Патрубок 451-1303010 (комплект 5 шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Патрубок 31631-1303028 (комплект 3 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Насос водяной 4062.1307010-42"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Подушка двигателя 469-1001020 (комплект 4 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Радиатор УАЗ 31608-1301010-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "Датчик положения заслонки 406.1130000-01 (НРК1-8)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Натяжитель ремня 40624-1029010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Сальник 2108-1005160 задний 80х100х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Сальник 4062.1005034 передний 55х70х8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Устройство натяжное 406.3906625-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Датчик массового расхода воздуха 20-3855000-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Реле поворота 4953747"

    Кол-во: 4

    "Позиция 234"

    "Двигатель ЗМЗ 4091.1000400 Евро-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Глушитель 3163-1201010-01 Евро-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Сальник 3160-2402052 хвостовика 42х75х10х16.4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Стеклоподъемник Р.3160.10 электрический передней двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Коробка передач 3307-1700010-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Опора вала карданного 3153-2204076"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Рукав Б(А)-II-75-50-Т гофрированный напорно-всасывающий. Длина 4 м, 10 атмосфер. ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Пульт управления ПЖД-15 «Прамотроник» 27.3854/Ё0011183"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Фонарь задний ФП-132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Датчик давления масла ММ370"

    Кол-во: 8

    "Позиция 244"

    "Компрессор 7405.3509003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Амортизатор 4310-2905006 передней подвески"

    Кол-во: 8

    "Позиция 246"

    "Комплект ремонтный 236-1307029 водяного насоса"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "ТНВД 4323.1111025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Замок зажигания 2108-3704010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Аккумуляторная батарея 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Подшипник 4308-3001024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Диск колесный 3160-3101015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 252"

    "Гайка болта верхнего рычага MU 000759"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Болт верхнего рычага MU 000611"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Верхний рычаг 4010А038"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Верхний рычаг 4010А037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Автомобильные шины Bridgestone Dueler A/T 697 265/65/R 17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 257"

    "Компрессор LK-3877"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Штанга продольная 3160-2909010-21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Амортизатор 3162-2905006-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Втулка 3160-2909025-10 резиновая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 261"

    "Втулка 3160-2909033"

    Кол-во: 4

    "Позиция 262"

    "Стабилизатор 3162-00-2906016-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Муфта сцепления 3160-1601180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Вентилятор 20004622"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Энергоаккумулятор 2062024404"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Тяга в сборе 4308-3414052-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Вал карданный 53205-3422010-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Подшипник 180307"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Патрубок угловой 6430-1311049"

    Кол-во: 3

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225859
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Лот №1: Автомобиль легковой, Mercedes-Benz, S-500 (VIN WDD2221851A226314, гос. номер О 627 ЕУ 198). Местонахождение: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Введенский, пр-кт Добролюбова, д. 11, литера Е. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ОТП ТЭК»
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в...
    592593
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    4 555 602
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 14:28
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225978
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    593023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055606
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    589713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055750
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    589734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    28 080 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013472
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для нужд АО «СТНГ».
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для...
    590200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225769
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в количестве 8 единиц в соответствии с извещением. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпром межрегионгаз".
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в...
    592289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    8 726 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 10:12
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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