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Номер извещения
31401717425
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Страхование имущества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Почтовый адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Контактный телефон
+7 473 277-99-20
Факс
+7 473 277-24-39
Адрес электронной почты
malceva@teploset.kvmail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Нина Ивановна
Место рассмотрения предложений
394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 17:00 GMT +327.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717425Дата и время окончания срока приема заявок Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 17:0027.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717425Дата и время вскрытия заявок Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 14:0028.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717425Подведение итогов не позднее Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201428.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717425Подведение итогов не позднее Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Документации закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВоронежРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МКП Воронежтеплосеть
Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть
Адрес местонахождения
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Отсутствуют
66.03.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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