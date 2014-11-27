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    Главная / Торги / Страхование имущества

    Страхование имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717425Дата и время окончания срока приема заявок Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401717425

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Страхование имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Кредитный договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное казённое предприятие городского округа Воронеж Воронежтеплосеть
    Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть

    Юридический адрес

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Почтовый адрес

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Контактный телефон

    +7 473 277-99-20

    Факс

    +7 473 277-24-39

    Адрес электронной почты

    malceva@teploset.kvmail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Нина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 17:00 GMT +327.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717425Дата и время окончания срока приема заявок Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 17:0027.11.2014 17:0027.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717425Дата и время вскрытия заявок Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 14:0028.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717425Подведение итогов не позднее Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717425Подведение итогов не позднее Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование залогового имущества, принадлежащего на праве собственности Администрации городского округа город Воронеж

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ВоронежРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное казённое предприятие городского округа Воронеж Воронежтеплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МКП Воронежтеплосеть
    Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть

    Адрес местонахождения

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    66.03.2

    Страхование имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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