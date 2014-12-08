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Номер извещения
31401717747
Уникальный номер закупки
УЗК-14/95
Наименование закупки
Поставка седельных тягачей для комплекса высококипящих КРТ 373ТТ42 и топлива для РН 373ТТ45 «Модель Р» - 4 шт., «Модель G» - 1 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 17:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 495 221-86-11
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
aminov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аминов Руслан Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пруд ключики д.12а
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка седельных тягачей для комплекса высококипящих КРТ 373ТТ42 и топлива для РН 373ТТ45 «Модель Р» - 4 шт., «Модель G» - 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельных тягачей для комплекса высококипящих КРТ 373ТТ42 и топлива для РН 373ТТ45 «Модель Р» - 4 шт., «Модель G» - 1 шт.г. Москва, ул. Пруд ключики д.12а
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:0008.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717747Дата и время вскрытия заявок Поставка седельных тягачей для комплекса высококипящих КРТ 373ТТ42 и топлива для РН 373ТТ45 «Модель Р» - 4 шт., «Модель G» - 1 шт.г. Москва, ул. Пруд ключики д.12а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.201410.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717747Подведение итогов не позднее Поставка седельных тягачей для комплекса высококипящих КРТ 373ТТ42 и топлива для РН 373ТТ45 «Модель Р» - 4 шт., «Модель G» - 1 шт.г. Москва, ул. Пруд ключики д.12а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка седельных тягачей для комплекса высококипящих КРТ 373ТТ42 и топлива для РН 373ТТ45 «Модель Р» - 4 шт., «Модель G» - 1 шт.
Начальная цена
22 907 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех.заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Пруд ключики д.12аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
50.10
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