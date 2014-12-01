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    Предоставление услуг связи Интернет г. Астрахань

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411623Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг связи Интернет г. АстраханьАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411623

    Уникальный номер закупки

    119

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление услуг связи Интернет г. Астрахань

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2177

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    r.suleimanov@astrakhan.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сулейманов Рустам Фатихович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Услуги операторов связи в сфере проводных телекоммуникаций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг связи Интернет г. Астрахань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 12:00 GMT +301.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411623Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг связи Интернет г. АстраханьАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411623Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг связи Интернет г. АстраханьАстрахань

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 15:0003.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411623Подведение итогов не позднее Предоставление услуг связи Интернет г. АстраханьАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг связи Интернет г. Астрахань

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20.4

    Деятельность в области передачи данных

    Документация лота

    извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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