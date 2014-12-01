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    Главная / Торги / Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет для МКП "Воронежтеплосеть"

    Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет для МКП "Воронежтеплосеть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401717072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет для МКП "Воронежтеплосеть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект контракта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное казённое предприятие городского округа Воронеж Воронежтеплосеть
    Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть

    Юридический адрес

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Почтовый адрес

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Контактный телефон

    +7 473 277-99-20

    Факс

    +7 473 277-24-39

    Адрес электронной почты

    malceva@teploset.kvmail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Нина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные проводные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 17:00 GMT +301.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 17:0001.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717072Дата и время вскрытия заявок Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Подведение итогов не позднее

    02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717072Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.12.201402.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717072Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.

    Начальная цена

    1 430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ВоронежРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное казённое предприятие городского округа Воронеж Воронежтеплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МКП Воронежтеплосеть
    Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть

    Адрес местонахождения

    394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20

    Деятельность в области электросвязи

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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