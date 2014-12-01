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Номер извещения
31401717072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет для МКП "Воронежтеплосеть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Почтовый адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Контактный телефон
+7 473 277-99-20
Факс
+7 473 277-24-39
Адрес электронной почты
malceva@teploset.kvmail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Нина Ивановна
Место рассмотрения предложений
394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 17:00 GMT +301.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401717072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2014 17:0001.12.2014 17:0001.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401717072Дата и время вскрытия заявок Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717072Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.12.201402.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401717072Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплексных услуг связи: мобильная связь, мобильный интернет, IP-телефония, междугородняя, международная связь, стационарный интернет.
Начальная цена
1 430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Документации закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВоронежРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МКП Воронежтеплосеть
Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть
Адрес местонахождения
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Отсутствуют
64.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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