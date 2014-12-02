Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт - производится после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 10 дней.Представители Исполнителя должны иметь в обязательном порядке гражданство РФ. Работы на режимном предприятии должны производиться с 8-00 до 17-00 (в будние дни). Гарантия качества работ на 2 года.