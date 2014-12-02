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    Главная / Торги / Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401716785Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401716785

    Уникальный номер закупки

    14-290-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Дефектная ведомость

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401716785Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 10:0002.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401716785Дата и время вскрытия заявок Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401716785Подведение итогов не позднее Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт наружной канализации и водопровода возле корп. №25 и № 27 площадки №2 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с дефектной ведомостью.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2, производственная площадка №2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт - производится после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 10 дней.Представители Исполнителя должны иметь в обязательном порядке гражданство РФ. Работы на режимном предприятии должны производиться с 8-00 до 17-00 (в будние дни). Гарантия качества работ на 2 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.33

    Производство санитарно-технических работ

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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