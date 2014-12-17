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Номер извещения
ГП411617
Уникальный номер закупки
305-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 10:00 GMT +317.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411617Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411617Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
22.12.2014 10:0022.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411617Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411617Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Начальная цена
135,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
53 898,49 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
396,75 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, г. Сызрань, ул. Суворова, 177Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 10:00 GMT +317.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411617Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411617Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
22.12.2014 10:0022.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411617Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411617Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Начальная цена
310,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
53 495,72 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
172,40 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, Волжский район, пос. г.т. РощинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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