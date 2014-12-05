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    Главная / Торги / Закуп технической соли

    Закуп технической соли

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411616Дата и время окончания срока приема заявок Закуп технической соли марки АЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411616

    Уникальный номер закупки

    79/406В

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп технической соли

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikonova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп технической соли марки А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 07:00 GMT +305.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411616Дата и время окончания срока приема заявок Закуп технической соли марки АЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 07:0005.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411616Дата и время вскрытия заявок Закуп технической соли марки АЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 07:3005.12.2014 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411616Подведение итогов не позднее Закуп технической соли марки АЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп технической соли марки А

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Партиями по потребности

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралхиммаш"Хибиногорский пер., 33, Екатеринбург, 620010, РоссияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.90

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль техническая"

    Кол-во: 980

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