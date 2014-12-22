Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества. Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП411627 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества. Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100 Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

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