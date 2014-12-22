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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества. Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества. Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411627Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100 ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411627

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества. Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    шасси, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 18:00 GMT +322.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411627Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100 Томск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2014 11:0023.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411627Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100 Томск

    Дата и время проведения

    24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411627Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100 Томск

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 18:0026.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411627Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100 Томск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411627Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100 Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096, заводской номер XSF69096010300152, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Основание буровое мобильное на шасси XSC 84703B, заводской номер XSC84703BY0000179, вид движителя колесный, 2001 года выпуска, изготовитель ОАО «Кунгурский машзавод» Запасные части для АРБ-100

    Начальная цена

    6 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    600 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    600 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документаций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документаций

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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