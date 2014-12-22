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Номер извещения
ГП411631
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества. Лот № НГПО-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Томск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества. Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60 в кол-ве 26 шт. Подвеска (клин) НКТ-89 в кол-ве 37 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 18:00 GMT +322.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411631Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества. Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60 в кол-ве 26 шт. Подвеска (клин) НКТ-89 в кол-ве 37 шт. Томск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2014 11:0023.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411631Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества. Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60 в кол-ве 26 шт. Подвеска (клин) НКТ-89 в кол-ве 37 шт. Томск
Дата и время проведения
24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411631Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества. Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60 в кол-ве 26 шт. Подвеска (клин) НКТ-89 в кол-ве 37 шт. Томск
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 18:0026.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411631Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества. Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60 в кол-ве 26 шт. Подвеска (клин) НКТ-89 в кол-ве 37 шт. Томск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.12.201426.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411631Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества. Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60 в кол-ве 26 шт. Подвеска (клин) НКТ-89 в кол-ве 37 шт. Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества. Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60 в кол-ве 26 шт. Подвеска (клин) НКТ-89 в кол-ве 37 шт.
Начальная цена
280 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
28 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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