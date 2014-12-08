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    Главная / Торги / Запрос котировок на поставку анализатора спектра.

    Запрос котировок на поставку анализатора спектра.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 23:5908.12.2014 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401716456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генераторомМосковская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401716456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на поставку анализатора спектра.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение с изменениями

    Изменения

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ им. С.А. ЛАВОЧКИНА»
    Все закупки и тендеры ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина

    Юридический адрес

    141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24

    Почтовый адрес

    141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24

    Контактный телефон

    +7 495 573-70-67

    Факс

    +7 495 573-70-67

    Адрес электронной почты

    struev@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Струев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генератором

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.12.201409.12.2014 11:0009.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401716456Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генераторомМосковская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.

    Подведение итогов не позднее

    09.12.2014 11:0009.12.2014 11:0009.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401716456Подведение итогов не позднее Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генераторомМосковская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.201409.12.2014 11:0009.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401716456Подведение итогов не позднее Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генераторомМосковская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генератором

    Начальная цена

    980 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генератором – 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в проекте Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
    Все закупки и тендеры ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина

    Адрес местонахождения

    141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Производство контрольно-измерительных приборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка анализатора спектра"

    Кол-во: 1

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