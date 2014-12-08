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Номер извещения
31401716456
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на поставку анализатора спектра.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24
Почтовый адрес
141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24
Контактный телефон
+7 495 573-70-67
Факс
+7 495 573-70-67
Адрес электронной почты
struev@laspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Струев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генератором
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.12.201409.12.2014 11:0009.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401716456Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генераторомМосковская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
Подведение итогов не позднее
09.12.2014 11:0009.12.2014 11:0009.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401716456Подведение итогов не позднее Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генераторомМосковская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генератором
Начальная цена
980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка анализатора спектра в комплекте с предусилителем и следящим генератором – 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СамовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
Все закупки и тендеры ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
Адрес местонахождения
141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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