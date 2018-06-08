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Номер извещения
ГП805360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка технической документации по переоборудованию буксира проекта 1606 и по дооборудованию баржи проекта 183В для перевозки опасных грузов и согласование заключением Российского Речного Регистра (РРР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 07:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 914 221-53-72
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Yuriy.Tyazhelnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Тяжельников Юрий Михайлович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Разработка технической документации по переоборудованию буксира проекта 1606 в толкач для перевозки опасных грузов ; Разработка технической документации по дооборудованию баржи проекта 183В для перевозки опасных грузов ; Разработанная техническая документация должна быть одобрена и подтверждена письменным заключением Российского Речного Регистра (РРР);
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805360Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технической документации по переоборудованию буксира проекта 1606 в толкач для перевозки опасных грузов ; Разработка технической документации по дооборудованию баржи проекта 183В для перевозки опасных грузов ; Разработанная техническая документация должна быть одобрена и подтверждена письменным заключением Российского Речного Регистра (РРР); Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805360Дата и время вскрытия заявок Разработка технической документации по переоборудованию буксира проекта 1606 в толкач для перевозки опасных грузов ; Разработка технической документации по дооборудованию баржи проекта 183В для перевозки опасных грузов ; Разработанная техническая документация должна быть одобрена и подтверждена письменным заключением Российского Речного Регистра (РРР); Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 09:0015.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805360Подведение итогов не позднее Разработка технической документации по переоборудованию буксира проекта 1606 в толкач для перевозки опасных грузов ; Разработка технической документации по дооборудованию баржи проекта 183В для перевозки опасных грузов ; Разработанная техническая документация должна быть одобрена и подтверждена письменным заключением Российского Речного Регистра (РРР); Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.201815.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805360Подведение итогов не позднее Разработка технической документации по переоборудованию буксира проекта 1606 в толкач для перевозки опасных грузов ; Разработка технической документации по дооборудованию баржи проекта 183В для перевозки опасных грузов ; Разработанная техническая документация должна быть одобрена и подтверждена письменным заключением Российского Речного Регистра (РРР); Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка технической документации по переоборудованию буксира проекта 1606 в толкач для перевозки опасных грузов ; Разработка технической документации по дооборудованию баржи проекта 183В для перевозки опасных грузов ; Разработанная техническая документация должна быть одобрена и подтверждена письменным заключением Российского Речного Регистра (РРР);
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Разработка технической документации и согласование заключением Российского Речного Регистра (РРР)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, пос. Джебарики-Хая, Угольный разрез "Джебарики-Хая"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
30.11.91.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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