Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик производит оплату за выполненную Подрядчиком работу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 календарных дней после получения Заказчиком документации по проведенным обследованиям на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ