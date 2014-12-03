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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА

    Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 07:0003.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401719687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401719687

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-42

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об отмене

    Котировки спецодежда

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарев Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 07:00 GMT +303.12.2014 07:0003.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401719687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2014 07:2003.12.2014 07:2003.12.2014 07:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401719687Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 10:0004.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401719687Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    781 579,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 15 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 20 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки спецодежда

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 292

    "Позиция 2"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Перчатки х/б"

    Кол-во: 2198

    "Позиция 4"

    "Рукавицы х/б"

    Кол-во: 1247

    "Позиция 5"

    "Перчатки КЩС"

    Кол-во: 581

    "Позиция 6"

    "Перчатки мед."

    Кол-во: 291

    "Позиция 7"

    "Перчатки хоз. резин."

    Кол-во: 402

    "Позиция 8"

    "Респиратор"

    Кол-во: 90

    "Позиция 9"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Маска сварщика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Халаты смес. ткань (темн.)"

    Кол-во: 44

    "Позиция 12"

    "Халаты смес. ткань (бел.)"

    Кол-во: 208

    "Позиция 13"

    "Куртка ватная (на синтепоне) "

    Кол-во: 396

    "Позиция 14"

    "Брюки ватные"

    Кол-во: 166

    "Позиция 15"

    "Комбинезоны (смес. ткань)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Костюм х/б (смес. ткань)"

    Кол-во: 4939

    "Позиция 17"

    "Костюм х/б (100% хлоп.)"

    Кол-во: 919

    "Позиция 18"

    "Белье нательное"

    Кол-во: 48

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