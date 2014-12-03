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Номер извещения
31401719687
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-К-42
Наименование закупки
Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-61-56
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеботарев Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2014 07:00 GMT +303.12.2014 07:0003.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401719687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2014 07:2003.12.2014 07:2003.12.2014 07:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401719687Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для нужд ОАО КБХА
Начальная цена
781 579,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Кол-во: 292
Кол-во: 80
Кол-во: 2198
Кол-во: 1247
Кол-во: 581
Кол-во: 291
Кол-во: 402
Кол-во: 90
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 44
Кол-во: 208
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