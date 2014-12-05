Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715786Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401715786

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/94

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Анкета

    Заявка

    Извещение о внесении изменений

    Тех.задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 495 631-94-01

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    pavel@tsenki.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Черногор Павел Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 10:00 GMT +305.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715786Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 10:0005.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401715786Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715786Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова»

    Начальная цена

    897 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    17 940,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва; ул. Пруд Ключики, д. 12АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    Тех.задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237116
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    6 628 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО БМК
    Попозиционная № ГП237111
    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.
    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.
    593321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Попозиционная № ГП201450
    Поставка и передача в собственность Электро-технических материалов (ЭТМ) для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
    Поставка и передача в собственность Электро-технических материалов (ЭТМ) для нужд ООО...
    584694
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО КБХА
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211055424
    Поставка листов нержавеющих 12Х18Н10Т
    Поставка листов нержавеющих 12Х18Н10Т
    589682
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    ПАО НПО Искра
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211079399
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт для объектов строительства "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", и "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА"
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить...
    593314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 117994,11 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 799 411
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Продажа без объявления цены № ГП237114
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и электроприводом ГЗ-ОФВ-1200/15(380В) в количестве 9 (девяти) единиц (г. Новосибирск)
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и...
    593359
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    15.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 13:32
    Дата аукциона:
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП237113
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    593358
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012513
    Выполнение работ по устройству основания под дорожную одежду на объекте строительства «Автомобильная дорога от "Харасавэйского ГКМ до ГП-3 Бованенковского НГКМ" инвестиционного проекта обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение работ по устройству основания под дорожную одежду на объекте строительства...
    586082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 352 949 233
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить