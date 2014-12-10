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Номер извещения
31401715780
Уникальный номер закупки
213/47-2014
Наименование закупки
Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-69
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмаков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715780Дата и время окончания срока приема заявок Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401715780Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург
Дата и время проведения
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401715780Дата и время проведения Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 10:3022.12.2014 10:3022.12.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715780Подведение итогов не позднее Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054
Начальная цена
94 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Шинокомплект 6,00-13 В-98-1 в количестве – 20 шт. Описание, комплектация и характеристики шинокомлектов в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 213/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 213/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза заказчиком со склада поставщика в городе ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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