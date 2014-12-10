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    Главная / Торги / Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054

    Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715780Дата и время окончания срока приема заявок Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401715780

    Уникальный номер закупки

    213/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 213/47-2014

    Документация к Извещению № 213/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-69

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмаков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715780Дата и время окончания срока приема заявок Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401715780Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург

    Дата и время проведения

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401715780Дата и время проведения Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2014 10:3022.12.2014 10:3022.12.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715780Подведение итогов не позднее Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 10:3022.12.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715780Подведение итогов не позднее Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка шинокомплектов для электротележек ЭТ-2054

    Начальная цена

    94 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Шинокомплект 6,00-13 В-98-1 в количестве – 20 шт. Описание, комплектация и характеристики шинокомлектов в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 213/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 213/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза заказчиком со склада поставщика в городе ЕкатеринбургеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата производится заказчиком по счету, выставленному Продавцом со ссылкой на Договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке: - Авансовый платеж 50% заказчик производит в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания сторонами договора поставки. - Окончательный платеж производится заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента официального извещения поставщика о готовности товара к отгрузке.Срок поставки (выборки) товара: продавец обязан передать товар заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня внесения заказчиком аванса.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.7

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шинокомплект 6,00-13 В-98-1 (шина 6,00-13 (12сл.) автокамера АК 6.00-13, ободная лента ОЛ 6.00-13)"

    Кол-во: 20

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