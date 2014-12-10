Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: оплата производится заказчиком по счету, выставленному Продавцом со ссылкой на Договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке: - Авансовый платеж 50% заказчик производит в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания сторонами договора поставки. - Окончательный платеж производится заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента официального извещения поставщика о готовности товара к отгрузке.Срок поставки (выборки) товара: продавец обязан передать товар заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня внесения заказчиком аванса.