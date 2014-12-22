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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Краны шаровые. ном. №10210001833

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Краны шаровые. ном. №10210001833

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411634Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411634

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Краны шаровые. ном. №10210001833

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 18:00 GMT +322.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411634Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год Томск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2014 11:0023.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411634Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год Томск

    Дата и время проведения

    24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411634Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год Томск

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 18:0026.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411634Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год Томск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411634Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Кран шаровый, Ду 700 Ру 64 с пневмогидроприводом в количестве 1 шт, ном. №10210001833, заводской № 10852, GTZK/H-5A-W3-НВ-Е22,1997 год

    Начальная цена

    1 784 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    178 400,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    178 400,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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