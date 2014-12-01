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Номер извещения
ГП411610
Уникальный номер закупки
Заявка 50
Наименование закупки
Приобретения Кузова ЭКГ-32Р
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3376
Факс
Адрес электронной почты
Denis.Averenkov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Аверенков Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Приобретения Кузова ЭКГ-32Р
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 12:00 GMT +301.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411610Дата и время окончания срока приема заявок Приобретения Кузова ЭКГ-32РКолпино
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2014 14:0001.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411610Дата и время вскрытия заявок Приобретения Кузова ЭКГ-32РКолпино
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411610Подведение итогов не позднее Приобретения Кузова ЭКГ-32РКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретения Кузова ЭКГ-32Р
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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