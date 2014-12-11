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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литров

    Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 10:0011.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литровМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33, ЭТП ГПБПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401715591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещеряков Валерий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, ЭТП ГПБ

    Закупки и тендеры Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 10:00 GMT +311.12.2014 10:0011.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литровМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33, ЭТП ГПБ

    Дата и время вскрытия заявок

    11.12.2014 10:00GMT +311.12.2014 10:0011.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401715591Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литровМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33, ЭТП ГПБ

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.12.201419.12.2014 16:0019.12.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401715591Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литровМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33, ЭТП ГПБ

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2014 16:0022.12.2014 16:0022.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715591Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литровМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33, ЭТП ГПБ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 16:0022.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715591Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литровМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33, ЭТП ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литров

    Начальная цена

    3 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13000 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130,г. Москва, ул. Клары Цеткин дом 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    41

    Сбор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оставка питьевой воды высшей категории в бутылях емкостью девятнадцать литров"

    Кол-во: 13000

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