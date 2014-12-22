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Номер извещения
ГП411641
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Томск
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Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества -ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв.№434100049 Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв. №434100050
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 18:00 GMT +322.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411641Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества -ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв.№434100049 Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв. №434100050 Томск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2014 11:0023.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411641Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества -ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв.№434100049 Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв. №434100050 Томск
Дата и время проведения
24.12.2014 11:0024.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411641Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества -ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв.№434100049 Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв. №434100050 Томск
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 18:0026.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411641Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества -ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв.№434100049 Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв. №434100050 Томск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.12.201426.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411641Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества -ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв.№434100049 Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв. №434100050 Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества -ВГП.НГПО-1 в составе: Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв.№434100049 Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт. Инв. №434100050
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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