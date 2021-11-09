www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0119200000121013450
Уникальный номер закупки
0119200000121013450
Наименование закупки
ЭА 13813-21 "Аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения контракта на поставку медицинских изделий для отделения хронического гемодиализа" 0119200000121013450
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
14.10.2021 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЭА 13813-21 "Аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения контракта на поставку медицинских изделий для отделения хронического гемодиализа"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121013450Подведение итогов не позднее ЭА 13813-21 "Аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения контракта на поставку медицинских изделий для отделения хронического гемодиализа"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА 13813-21 "Аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения контракта на поставку медицинских изделий для отделения хронического гемодиализа"
Начальная цена
3 365 196,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.