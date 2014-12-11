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Номер извещения
31401715352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Теряева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 09:00 GMT +311.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715352Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.12.2014 15:0017.12.2014 15:0017.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401715352Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)
Дата и время проведения
18.12.2014 11:0018.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401715352Дата и время проведения Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715352Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов
Начальная цена
6 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка нефтепродуктов в полном соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1 к проекту Договора, часть III документации об аукционе) и Технической части (часть II документации об аукционе) – 130 000 литров.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130000
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