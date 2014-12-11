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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов

    Поставка нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715352Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401715352

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теряева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 09:00 GMT +311.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401715352Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.12.2014 15:0017.12.2014 15:0017.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401715352Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)

    Дата и время проведения

    18.12.2014 11:0018.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401715352Дата и время проведения Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715352Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401715352Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33. (https://www.etp.gpb.ru/.)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка нефтепродуктов в полном соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1 к проекту Договора, часть III документации об аукционе) и Технической части (часть II документации об аукционе) – 130 000 литров.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    23.2

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка нефтепродуктов"

    Кол-во: 130000

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