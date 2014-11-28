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Номер извещения
31401714791
Уникальный номер закупки
1 062Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
Поставка механизированной установки микроконтактной сварки УМС - 3КП и источника тока сварки-пайки ИТСП-2П с комплектом термокарандашей для нужд основного производства ОАО «ИМПУЛЬС».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2014 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Проспект Мира, д.102
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка механизированной установки микроконтактной сварки УМС - 3КП.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.12.201402.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401714791Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка механизированной установки микроконтактной сварки УМС - 3КП.Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 15:0002.12.2014 15:0002.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401714791Подведение итогов не позднее Поставка механизированной установки микроконтактной сварки УМС - 3КП.Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка механизированной установки микроконтактной сварки УМС - 3КП.
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1, 2 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1, 2 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка источника тока сварки-пайки ИТСП-2П с комплектом термокарандашей.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.12.201402.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401714791Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка источника тока сварки-пайки ИТСП-2П с комплектом термокарандашей.Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 15:0002.12.2014 15:0002.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401714791Подведение итогов не позднее Поставка источника тока сварки-пайки ИТСП-2П с комплектом термокарандашей.Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источника тока сварки-пайки ИТСП-2П с комплектом термокарандашей.
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1, 2 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1, 2 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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