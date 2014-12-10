Закупка автошин (27.00R49) в 2022г. для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2021 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ПАО "Южный Кузбасс".