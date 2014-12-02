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Номер извещения
ГП411599
Уникальный номер закупки
212/47-2014
Наименование закупки
Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-22
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Манина Мавлида Ульжабаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 11:00 GMT +302.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411599Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 11:0002.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411599Дата и время вскрытия заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.12.2014 13:0005.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411599Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4) Наименование, характеристики, количество и условия поставки товара, в отношении которого проводится маркетинговое исследование: Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*1000 мм) – в количестве 2 шт.; Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*800 мм) – в количестве 2 шт.; в комплектации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению). Условия поставки в соответствии Проектом договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Проект договора прилагается к настоящему Извещению исключительно с целью определения условий поставки для правильного формирования цены товара, по результатам ПДО проект договора участникам не направляется.В предложениях по цене, подаваемых участниками процедуры, должно содержаться описание товара, в том числе: качества, характеристик товара, требований к эксплуатации и уходу, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: поставщик осуществляет своими силами и за свой счет доставку, выгрузку, сборку, установку и испытание продукции в адрес заказчика: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
28.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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