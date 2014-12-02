Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

4) Наименование, характеристики, количество и условия поставки товара, в отношении которого проводится маркетинговое исследование: Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*1000 мм) – в количестве 2 шт.; Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*800 мм) – в количестве 2 шт.; в комплектации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению). Условия поставки в соответствии Проектом договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Проект договора прилагается к настоящему Извещению исключительно с целью определения условий поставки для правильного формирования цены товара, по результатам ПДО проект договора участникам не направляется.В предложениях по цене, подаваемых участниками процедуры, должно содержаться описание товара, в том числе: качества, характеристик товара, требований к эксплуатации и уходу, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика.