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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)

    Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411599Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411599

    Уникальный номер закупки

    212/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 212/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-92-22

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Манина Мавлида Ульжабаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 11:00 GMT +302.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411599Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 11:0002.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411599Дата и время вскрытия заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 13:0005.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411599Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 13:0005.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411599Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маркетинговое исследование цен на рынке на поставку мебели для производства (стеллажей)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4) Наименование, характеристики, количество и условия поставки товара, в отношении которого проводится маркетинговое исследование: Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*1000 мм) – в количестве 2 шт.; Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*800 мм) – в количестве 2 шт.; в комплектации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению). Условия поставки в соответствии Проектом договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Проект договора прилагается к настоящему Извещению исключительно с целью определения условий поставки для правильного формирования цены товара, по результатам ПДО проект договора участникам не направляется.В предложениях по цене, подаваемых участниками процедуры, должно содержаться описание товара, в том числе: качества, характеристик товара, требований к эксплуатации и уходу, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: поставщик осуществляет своими силами и за свой счет доставку, выгрузку, сборку, установку и испытание продукции в адрес заказчика: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    16) Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: - аванс в размере 30% от стоимости продукции вносится заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета поставщика, сформированного на основании заявки покупателя; - окончательный расчет производится заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приемо-сдаточных испытаний продукции. Сроки и условия оплаты установлены в целях формирования единого базиса для исследования цены на товар. Каждый участник, вправе подать альтернативное предложение с указанием предпочтительных порядка и формы оплаты.Срок поставки (выборки) товара: поставщик обязуется поставить продукцию в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента получения аванса от заказчика. Срок сборки, установки и проведение приемо-сдаточных испытаний не более 20 рабочих дней с момента поставки (подписания товарных накладных).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.75

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*1000 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Стеллаж фронтальный модульный (габаритные размеры 4000*15390*800 мм)"

    Кол-во: 2

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