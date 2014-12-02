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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 07:0002.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401714639Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401714639

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-39

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христолюбов Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 07:00 GMT +302.12.2014 07:0002.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401714639Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 07:2002.12.2014 07:2002.12.2014 07:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401714639Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 09:0003.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401714639Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    499 834,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 20 рабочих дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабеля"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Батарейка CR2032 литиевая Sony, 3В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Кабеля USB"

    Кол-во: 42

    "Позиция 4"

    "Коммутаторы"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "Картриджи Samsung"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Диски"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Картриджи HP"

    Кол-во: 174

    "Позиция 8"

    "Картриджи Epson"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "Фотобумага"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Сетевые фильтры"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Мышь оптическая GeniusNetScroll 110, PS/2, 3 кнопки, колесо, 800dpi, белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Клавиатура проводная Genius KB-06X/X2/XE Black (PS/2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Клавиатура Genius KB-06XE, USB, белый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Мышь оптическая GeniusNetScroll 110X, USB, 3 кнопки, колесо, 1200dpi, черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 250Gb Samsung 840 EVO Basic MZ-7TE250BW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Green IntelliPower WD20EZRX Cache 64MB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Жесткий диск SATA-3 1Tb WD Red IntelliPower WD10EFRX Cache 64MB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Процессор Intel Core i5-3570K, 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP-77w LGA1155 OEM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Процессор Intel Core i3-3220, 3.3GHz 3Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-55w LGA1155 BOX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Материнская плата MSI LGA1155 Z77A-G43 Z77 4xDDR3-2800 2xPCI-Ex(16+4) HDMI/DVI/DSub 8ch 2xSATA3 4xSATA RAID 2xUSB3 GLAN ATX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Материнская плата MSI LGA1150 Z87-G43 Z87 4xDDR3-3000 2xPCI-Ex16 HDMI, DVI, DSub 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Процессор Intel CPU Intel Core i3-4330 Haswell {3.5ГГц, 4МБ, Socket1150} (BOX) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Накопитель USB 3.0 Kingston USB Memory 64Gb, DTM30/64B "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Наушники PHILIPS SHP6000/10 {Полноразмерные, шнур 3м}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon R7 250X 1024MB 128bit GDDR5 [R7250X-1GD5] DVI HDMI DisplayPort"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Видеокарта PCI-E AsusGeForce GT 740 OC 2048MB 128bit GDDR5 [GT740-OC-2GD5] DVI HDMI Dsub"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "БП FSP PNR 450W (ATX v2.2, 120mm Fan, 20+4+4 pin, 2xSATA, OEM) [ATX-450PNR]"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Коннектор RJ45 8P8C (100 шт. в уп) без вставки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Коннектор RJ45 коннектор 8P8C кат. 5 с вставкой (100 шт. в уп.) Тайвань "

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Картридер 3" All in 1 Ginzzu GR-152UB USB 3.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz KingstonHyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2, 8G(X)] Retail"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC19200 2400MHz KingstonHyperXIntel XMP Predator 11-13-13 [KHX24C11T2K2/8X] Retail"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston KVR800D2N6/2G"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Паста теплопроводящая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Кулер CoolerMaster S200 (RR-S200-18FK-R1) (Al+Cu, 2 трубки,1800 RPM, 20 dBA) 775/1150/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM3/FM1"

    Кол-во: 3

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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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